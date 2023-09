Israel dice haber frustrado un complot iraní contra algunos de sus altos mandos políticos

ARCHIVO - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, asiste a la reunión semanal del gabinete en Jerusalén, el domingo 10 de septiembre de 2023. La agencia de seguridad interna de Israel dijo el miércoles 27 de septiembre de 2023 que había arrestado a cinco palestinos en un complot supuestamente urdido en Irán para atacar y espiar a altos políticos israelíes, incluido el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha del país. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, Pool, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved