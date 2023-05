Israel derriba la casa de un palestino que mató a una persona en Tel Aviv

Palestinso revisan las ruinas de la casa de un miliciano de Hamas demolida por tropas israelíes en Naalin, un pueblo de Cisjordania, el martes 23 de mayo de 2023. Era la casa de Moataz Khawaja, de 23 años, al que el ejército israelí identificó como responsable de un ataque con un muerto y dos heridos en Tel Aviv el pasado mes de marzo. Hamas ha dicho que Khawaja era miembro de su brazo armado. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved