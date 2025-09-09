Israel bombardea edificios en Qatar para matar a líderes de Hamás mientras sopesaban cese al fuego

El ataque enfureció a Qatar, una nación del Golfo Pérsico rica en energía que alberga a miles de militares estadounidenses y que ha servido como un mediador clave entre Israel y Hamás durante la actual guerra y antes. Condenó la “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha. Otros aliados clave de Estados Unidos en el Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, prometieron su apoyo a Qatar.

Hamás indicó en un comunicado que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, pero que cinco miembros de menor rango murieron, entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya —líder de Hamás para Gaza y principal negociador—, tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al-Hayya. Hamás, que en ocasiones no confirma el asesinato de sus líderes sino hasta meses después, no ofreció pruebas inmediatas de que Al-Hayya y otras figuras principales hubieran sobrevivido.

Estados Unidos dijo que Israel le informó sobre el ataque con anticipación. Pero los funcionarios estadounidenses buscaron distanciarse del hecho. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump cree que el ataque israelí es un “incidente desafortunado” que no ayuda a la paz en la región. La secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y “dejó muy claras sus pensamientos y preocupaciones”.

También dijo a los periodistas que el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, transmitió un aviso a los qataríes sobre el ataque. Pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, ridiculizó el aviso, diciendo en una publicación en X que llegó justo cuando “se escuchaban las explosiones de los ataques israelíes”.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, arremetió contra Netanyahu por “arrastrar a la región a un lugar donde, lamentablemente, no se puede reparar”.

Al ser cuestionado en una conferencia de prensa sobre si las conversaciones de alto el fuego continuarían, el jeque Mohammed dijo que después del ataque, “no creo que haya nada válido” en las conversaciones actuales. Pero se abstuvo de decir que Qatar pondría fin a sus labores de mediación, y expresó: “haremos todo lo que podamos para detener esta guerra” .

Un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar también murió y otros resultaron heridos, informó el Ministerio del Interior de Qatar.

Hamás ha sobrevivido a numerosos asesinatos de sus líderes y aún se mantiene intacto en Gaza, a pesar de haber sufrido grandes golpes desde el estallido de la guerra hace 23 meses.

El ataque amenaza con descarrilar las conversaciones de alto el fuego, ya que Israel se prepara para una gran ofensiva destinada a tomar el control de Ciudad de Gaza. Esa escalada ha sido recibida con una fuerte condena internacional y oposición dentro de Israel por parte de aquellos que temen que condenará a los cautivos que aún están en Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia para el miércoles a petición de los miembros electos del consejo Argelia, Pakistán y Somalia.

Imágenes de vigilancia emitidas por Al Jazeera mostraron que el ataque ocurrió en el barrio diplomático de Doha en una serie de edificios que albergaban el ala política de Hamás. Un funcionario egipcio dijo que el ataque ocurrió cuando se había programado una reunión de funcionarios de Hamás sobre las conversaciones en el lugar. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas.

Israel ha amenazado durante mucho tiempo con atacar a los líderes de Hamás dondequiera que estén. Aunque a menudo ha acogido el papel de Qatar como mediador, junto con Egipto, también ha acusado a Qatar de no ejercer suficiente presión sobre el grupo.

A diferencia de operaciones israelíes anteriores contra miembros de alto rango de Hamás en el extranjero, Netanyahu rápidamente se atribuyó el ataque: “Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, afirmó.

Dijo que la decisión se tomó el lunes después de un ataque a tiros en Jerusalén que dejó seis muertos y de que cuatro soldados israelíes murieran en Gaza.

El ejército israelí declaró que usó “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles. No estaba claro cómo perpetró el ataque.

Hamás manifestó que el ataque mostró que Netanyahu y su gobierno “no quieren llegar a ningún acuerdo y están buscando deliberadamente frustrar todas las oportunidades y esfuerzos internacionales”. También responsabilizó a Estados Unidos por el ataque.

Egipto, que también ha servido como un mediador clave con Hamás, condenó el ataque, diciendo que apuntó a líderes palestinos que se habían reunido “para discutir formas de alcanzar un acuerdo de alto el fuego”. Señaló además que fue un “atentado directo” contra la soberanía de Qatar.

En Israel, un grupo que representa a las familias de cautivos en Gaza expresó “profunda preocupación y gran temor” después del ataque. “La posibilidad de su regreso ahora enfrenta más incertidumbre que nunca, con una cosa absolutamente cierta: su tiempo se está agotando”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

Trump dijo esta semana que estaba dando su “última advertencia” a Hamás respecto a un posible alto el fuego, mientras Washington avanzaba una nueva propuesta que, según funcionarios árabes, incluía la liberación inmediata de todos los cautivos.

Un alto funcionario de Hamás la calificó como un “documento de rendición humillante”, pero el grupo afirmó que la discutiría y respondería en unos días.

La propuesta, presentada por el enviado estadounidense Witkoff, pide un fin negociado de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza una vez que los rehenes sean liberados y se establezca un alto el fuego. Eso es según funcionarios egipcios y de Hamás familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

Hamás ha dicho que sólo liberará a los 48 cautivos restantes, de los cuales unos 20 podrían aún estar vivos, a cambio de palestinos que están presos en Israel, un alto el fuego duradero y una retirada completa de Israel de Gaza. Netanyahu ha rechazado esos términos, diciendo que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás haya sido desarmado, y que Israel mantendrá control de seguridad indefinido sobre Gaza.

Los mediadores se habían centrado previamente en negociar un alto el fuego temporal y la liberación de algunos rehenes, y que las dos partes luego mantuvieran conversaciones sobre una tregua más permanente. Witkoff se retiró de esas conversaciones en julio, después de lo cual Hamás aceptó una propuesta que los mediadores dijeron era casi idéntica a una anterior que Israel había aprobado.

La guerra en Gaza ha dejado a Israel cada vez más aislado internacionalmente e incluso muchos de sus aliados occidentales han pedido que termine la guerra y haga más para abordar la catástrofe humanitaria en Gaza, donde muchos habitantes padecen una hambruna.

Inmediatamente después, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expresó su “total solidaridad con nuestro querido Qatar”.

Los Emiratos Árabes Unidos advirtieron recientemente a Israel que cualquier movimiento para anexarse el territorio palestino de Cisjordania amenazaría los Acuerdos de Abraham, un acuerdo histórico negociado por Trump durante su primer mandato en el que las dos naciones normalizaron relaciones.

Trump espera expandir esos acuerdos para incluir al peso pesado regional Arabia Saudí, pero esa posibilidad se ha ido desvaneciendo a medida que la guerra ha continuado.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman describió el ataque como un “acto criminal y una violación flagrante del derecho internacional” en una llamada telefónica con el gobernante de Qatar.

Federman reportó desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy en El Cairo y Aamer Madhani, Darlene Superville y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press