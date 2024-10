Israel anuncia el inicio de operación "limitada" contra objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero inspecciona un auto dañado cerca de un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un tanque israelí avanza en el norte de Israel el lunes 30 de septiembre de 2024, cerca de la frontera con Líbano. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.