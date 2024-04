Irak repatria a iraquíes vinculados a Estado Islámico en campamento sirio

Fuerzas kurdas patrullan el campamento de al-Hol, que alberga a familias de miembros del grupo Estado Islámico en la provincia de Hasakeh, Siria, el 19 de abril de 2023. Irak ha repatriado a cientos de iraquíes que vivían en este campamento, dijeron funcionarios iraquíes y sirios el lunes 29 de abril de 2024. (Foto AP/Baderkhan Ahmad, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.