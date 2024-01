Investigan en Panamá posibles delitos ambientales en mina de cobre tras cese de operaciones

ARCHIVO - Vista aérea de la mina de cobre a cielo abierto Cobre Panamá, a cargo de la compañía Minera Panamá, una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., en Donoso, en la provincia de Colón, Panamá, el 6 de diciembre de 2022. Las autoridades panameñas inicieron un recorrido e inspección a la mina el jueves 4 de enero de 2024. (AP Foto/Abraham Terán, Archivo) Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved