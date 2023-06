Investigadores buscan causa del colapso de un tramo de autopista en Filadelfia

Esta imagen tomada de un video proporcionado por la televisora WPVI muestra una sección colapsada de la autopista interestatal 95, en Filadelfia, el lunes 12 de junio de 2023. (WPVI-TV/6ABC via AP) WPVI-TV/6ABC

Funcionarios trabajan luego del colapso de una parte de la autopista interestatal 95, el domingo 11 de junio de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Joe Lamberti) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved