Insomne en Kiev: los ataques nocturnos rusos aterrorizan a la población en la capital de Ucrania

Vladimir Golubenko mira a su oficina dañada por un dron durante un ataque nocturno en Kiev, Ucrania, el domingo 28 de mayo de 2023. La capital ucraniana sufrió su peor ataque de drones desde que comenzó la guerra de Rusia, según dijeron las autoridades el domingo, antes de la celebración de la fundación de la ciudad. (AP Foto/Vasilisa Stepanenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved