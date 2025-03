Influencer de EEUU que causó indignación tras arrebatar un wombat bebé en Australia se disculpa

Un wombat camina en un refugio para animales silvestres en Bendalong, en la Costa Sur, de Australia, el martes 26 de mayo de 2020. (Dean Lewins/AAP Image via AP) AAP IMAGE

“Corrí, no para arrebatar a la cría de su madre, sino por miedo a que ella pudiera atacarme”, publicó Jones, quien también usa el nombre de Samantha Strable, en las redes sociales.

Burke dijo que no esperaba que Jones solicitara una visa australiana nuevamente.

El animal parece ser un wombat común, también conocido como wombat de nariz desnuda. Es un marsupial protegido que se encuentra únicamente en Australia.

Jones, residente en Montana, afirmó que se sintió “extremadamente preocupada” cuando encontró a los dos wombats en una carretera que no se movían.

“Como los wombats son tan a menudo atropellados en las carreteras australianas, me detuve para asegurarme de que se alejaran de la carretera de manera segura y no fueran atropellados”, dijo Jones.

“Sin embargo, como se ve en el video, cuando me acerqué a ellos, la cría no se movió ni huyó. Me preocupaba que pudiera estar enferma o herida, y tomé la decisión apresurada de recoger la cría y ver si ese era el caso”, agregó.

Un hombre no identificado se ríe mientras filma a Jones diciendo: “Atrapé a un wombat bebé”. Ambos notan los sonidos de agresión de la madre.

Expertos en bienestar animal dijeron que Jones podría haber dañado a la cría al colgarla de sus dos patas delanteras.

Jones dijo que devolvió a la cría a su madre y se aseguró de que ambas se alejaran de la carretera.

“He reflexionado mucho sobre esta situación y me he dado cuenta de que no manejé esta situación de la mejor manera posible”, dijo.

“He aprendido de esta situación y lamento sinceramente el malestar que he causado”, agregó.

Jones no respondió el sábado a las preguntas de The Associated Press, incluyendo dónde y cuándo fue capturado el wombat bebé.

Según un experto en wombats, el video reveló que la cría padecía sarna y moriría sin tratamiento.

Jones tampoco le dijo a la AP dónde se encontraba el sábado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press