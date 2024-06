Indio acusado de cargos de asesinato comparece ante corte en NY

Según la acusación estadounidense, Gupta fue reclutado en mayo por un empleado no identificado del gobierno indio para orquestar el asesinato. Él niega cualquier implicación en el caso.

En una declaración que leyó fuera de la sala del tribunal, Chabrowe calificó el caso como un “asunto complejo para nuestros dos países”.

Y añadió: “Continuaremos su defensa vigorosamente y nos aseguraremos de que reciba el debido proceso completo, independientemente de las presiones externas”.

Previamente, el abogado checo de Gupta, Petr Slepička, dijo a The Associated Press que planeaba presentar una denuncia constitucional ante la máxima autoridad legal del país y pedirle al ministro que no permitiera la extradición.

“Es un caso político”, dijo.

Esta es la segunda acusación importante reciente de complicidad de funcionarios del gobierno indio en intentos de matar a figuras separatistas sij que viven en Norteamérica.

En septiembre, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que había acusaciones creíbles de que Nueva Delhi tenía vínculos con el asesinato en ese país del activista sij Hardeep Singh Nijjar. India rechazó la acusación por considerarla absurda.

El ministro de Justicia de la República Checa, Pavel Blažek, anunció la extradición de Gupta el lunes.

FUENTE: Associated Press