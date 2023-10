Hong Kong cancela decenas de vuelos ante la llegada de la tormenta tropical Koinu

Viajeros esperando en la terminal de salidas en el aeropuerto internacional de Hong Kong, el domingo 8 de octubre de 2023. Decenas de vuelos se cancelaron el domingo conforme la tormenta tropical Koinu cerca de la ciudad sureña china, después de matar a una persona y dejar 300 heridos en Taiwán. (AP Foto/Emily Wang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved