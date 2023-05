Hombre cae de un crucero al agua frente a la costa de Florida

ARCHIVO - El buque Carnival Magic de la línea de cruceros Carnival está anclado en Cabo Cañaveral, Florida, abril de 2020. La Guardia Costera dijo el martes 30 de mayo de 2023 que busca a un hombre que cayó del buque al agua el 29 de mayo cuando el Magic se encontraba 300 kilómetros (185 millas) al este de Jacksonville, Florida. (AP Foto/John Raoux, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved