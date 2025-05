Holanda busca revisar la relación de la UE con Israel ante preocupaciones por Gaza

Un palestino abraza el cuerpo de su hijo de 5 años, Adam Namrouti, que murió en un ataque nocturno israelí contra una escuela de la ONU usada como refugio, antes de su entierro en el hospital Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.