Historia de un pañuelo: la lucha de las Madres Plaza de Mayo por los desaparecidos argentinos

Un ciclista pasa junto a un mural en honor a las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, el martes 19 de marzo de 2024. Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos creada por mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Miembros de las Madres de Plaza de Mayo protestan en la Plaza San Martín de Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 1977. Semana tras semana, desde abril de 1977, las madres de desaparecidos se han reunido en la Plaza de Mayo, que les dio nombre, a pesar de haber sido desacreditados durante la dictadura como “locas” y “terroristas”. (AP Foto, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nora Cortinas, de 94 años, posa para un retrato con una fotografía de su hijo desaparecido Gustavo en su casa, decorada con un mural suyo, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el lunes 29 de enero de 2024. Cortinas se convirtió en una de muchas madres cuyos hijos fueron secuestrados por el Estado, dando origen a lo que hoy es la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Las Madres de Plaza de Mayo y sus simpatizantes marchan en memoria de Hebe de Bonafini, líder del grupo de mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por la dictadura militar (1976 - 1983), en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2022. Semana tras semana, desde abril de 1977, las madres de desaparecidos se han reunido en la plaza que dio nombre al grupo, a pesar de haber sido desacreditadas durante la dictadura como "locas" y "terroristas". (Foto AP/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nora Cortinas, de 94 años, sostiene un pañuelo que lleva el nombre de su hijo desaparecido Gustavo mientras posa para un retrato en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el lunes 29 de enero de 2024. Cortinas se convirtió en una de muchas madres cuyos hijos fueron secuestrados por el Estado, dando origen a lo que hoy es la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Flores cuelgan junto a los nombres de personas que desaparecieron durante la dictadura militar argentina (1976-1983) en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, Argentina, el domingo 28 de enero de 2024. Organizaciones de derechos humanos informan que 30.000 personas desaparecieron durante ese período. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Madres de Plaza de Mayo protestan por las desapariciones de sus hijos frente a la oficina presidencial de la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el 27 de abril de 1995. Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos creada por mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por los militares durante la dictadura que gobernó Argentina de 1976 a 1983. (AP Foto/Eduardo Di Baia, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Taty Almeida saluda durante un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires, Argentina, el 8 de marzo de 2024. Alejandro, el hijo de Almeida, desapareció en junio de 1975. Durante cuatro años buscó sola a su hijo, pero en 1979 se acercó a las Madres de Plaza de Mayo, preocupada de que, con los antecedentes militares de su familia, pensaran que era una espía. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mural de las Madres de Plaza de Mayo, cuyos hijos desaparecieron durante la dictadura militar (1976 - 1983), cubre una pared en el Museo Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ESMA) en Buenos Aires, Argentina, el martes 19 de marzo de 2024. La ESMA albergó el centro de detención ilegal más infame durante la dictadura. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nora Cortinas, de 94 años, porta una fotografía de su hijo desaparecido Gustavo mientras posa para un retrato en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el lunes 29 de enero de 2024. Cortinas se convirtió en una de muchas madres cuyos hijos fueron secuestrados por el Estado, dando origen a lo que hoy es la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fotografías de personas desaparecidas durante la dictadura argentina llenan una ventana en el Museo del Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ESMA) en Buenos Aires, Argentina, el martes 19 de marzo de 2024. La ESMA albergó el centro de detención ilegal más infame durante la dictadura. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved