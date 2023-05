Hipopótamo embiste y vuelca una canoa en Malaui; hay 1 muerto y 23 desaparecidos

La ministra de Agua y Saneamiento de Malaui, Abida Mia (izquierda), espera junto a la miembro del Parlamento local, Gladys Ganda, por noticias sobre la operación de rescate en la orilla del río Shire, el martes 16 de mayo de 2023. (AP Foto/Austin Kachipeya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.