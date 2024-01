Hijo de corresponsal es 5to miembro de su familia que muere por ataques israelíes en Gaza

El periodista Wael Dahdouh, centro, de Al Jazeera, sostiene la mano de su hijo Hamza, que también trabajaba para Al Jazeera y quien murió en un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el domingo 7 de enero de 2024. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.