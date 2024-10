Hezbollah intensifica sus ataques con cohetes mientras Israel envía más tropas a Líbano

Un libanés pasa en motocicleta junto a un edificio dañado en un ataque israelí, en Dahiyeh, a las afueras de Beirut, Líbano, el 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved

Un hombre muestra un auto calcinado a una niña, tras un ataque desde Líbano, en Kfar Vradim, en el norte de Israel, el 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre examina los daños causados en su departamento por un cohete disparado desde Líbano, en Kiryat Yam, en el norte de Israel, el 8 de octubre de 2024. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.