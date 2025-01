Hamás libera a 4 soldados israelíes en alto el fuego en Gaza a cambio de 200 presos palestinos

Un mural con la imagen de soldados israelíes secuestradas por el grupo insurgente Hamás en Gaza, en una calle de Tel Aviv, Israel, el 24 de enero de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados israelíes retenidas saludan y reaccionan ante una multitud palestina antes de ser entregadas a la Cruz Roja para su regreso a Israel, en la Ciudad de Gaza, el 25 de enero de 2025. (AP Foto/Abed Hajjar) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Palestinos desplazados regresan a Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de enero de 2025, un día después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Familiares y amigos de secuestrados por Hamás, reaccionan a la noticia de la liberación de cuatro rehenes, en Tel Aviv, Israel, el 25 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved