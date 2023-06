Hallan vivos a 4 hermanos indígenas que pasaron 40 días solos en la selva colombiana

Hombres indígenas esperan para abordar un helicóptero en una base militar en Calamar, Colombia, el martes 23 de mayo de 2023, para ayudar en la búsqueda de cuatro niños desaparecidos después de un accidente aéreo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el viernes 9 de junio de 2023 que los cuatro menores habían sido encontrados con vida tras 40 días en la selva. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved