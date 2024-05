Haitianos pasan apuros para enterrar a sus seres queridos y hallar consuelo en una capital violenta

Amigos y familiares acompañan el féretro con los restos de Jhon-Roselet Joseph, asesinado por una bala perdida durante enfrentamientos entre policías y miembros de una pandilla que intentaba invadir el barrio de Solino, durante un cortejo fúnebre el sábado 18 de mayo de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved