Haití: Muchos celebran envío de fuerza armada extranjera contra pandillas; otros se preocupan

ARCHIVO - Los residentes huyen de sus hogares para escapar de los enfrentamientos entre bandas armadas en el distrito de Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe, Haití, 25 de agosto de 2023. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 2 de octubre el despliegue de una fuerza armada internacional en Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved