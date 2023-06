Haití intenta cerrar cientos de orfanatos y reunir a miles niños con sus familias

Renèse Estève corta trozos de coco para sus hijas Manouchi Victor, abajo, y Routcheland Veillard, en su casa en una zona rural de Saint-Louis-du-Sud, Haití, el jueves 25 de mayo de 2023. Otros dos hijos de Estève estuvieron considerados como "huérfanos de pobreza" durante tres años después de que los dejara en un orfanato creyendo que estarían mejor atendidos. Su madre se los llevó a casa tras asustarse por el peso que habían perdido, convencida de que estarían mejor en la pobreza extrema. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mylouise Veillard lee en su casa en una zona rural de Saint-Louis-du-Sud, Haití, el jueves 25 de mayo de 2023. Veillard y uno de sus hermanos estuvieron considerados como "huérfanos de pobreza" durante tres años, hasta que se reunieron con su madre, que los había dejado en un orfanato creyendo que estarían mejor atendidos. Su madre se los llevó a casa tras asustarse por el peso que habían perdido, convencida de que estarían mejor en la pobreza extrema. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mackenson Victor abre un coco para su hija, Manouchi Victor, el centro al frente, y sus hijastros, Myson Veillard, arriba a la izquierda, Routcheland Veillard, arriba, segunda desde la izquierda, y Dabens Veillard, al frente a la derecha, ante la mirada de su pareja, Renèse Estève, en su casa en una zona rural de Saint-Louis-du-Sud, Haití, el jueves 25 de mayo de 2023. Dos de los cuatro hijos de Estève, que no aparecen en la imagen, se reunieron con la familia en una casa de una habitación tras pasar tres años en un orfanato. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los hermanos Mylouise Veillard, en el centro, y Myson miran fotos en un celular con Morgan Wienberg en una zona rural de Saint-Louis-du-Sud, Haití, el jueves 25 de mayo de 2023. Wienberg es directora ejecutiva de Little Footprints, Big Steps, una organización sin fines de lucro que ayudó a reunir a lso hermanos con su madre y construir la casa de la mujer dentro de un esfuerzo por apoyar a la familia tras la reunificación, para evitar nuevas penurias económicas y otra separación. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved