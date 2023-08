Guerra Ucrania - Rusia: últimas noticias en directo | Moscú bombardea 40.000 toneladas de cereal ucranio a las puertas de la OTAN

El ataque ruso contra el puerto fluvial ucranio de Izmail, a las orillas del Danubio y a escasas decenas de metros de territorio rumano, Estado miembro de la OTAN, ha acabado este miércoles con un silo que contenía 40.000 toneladas de cereal listo para su exportación. “El objetivo evidente del enemigo era la infraestructura portuaria e industrial”, han asegurado fuentes ucranias sobre el ataque. La reacción de Bucarest no se ha hecho esperar. El presidente rumano, Klaus Iohannis, ha calificado de “crimen de guerra” el bombardeo. Moscú ha golpeado la infraestructura portuaria de Ucrania en varias ocasiones en las últimas semanas, en particular Odesa. Los ataques se han intensificado desde que Rusia anunciara el pasado 17 de julio su salida del acuerdo para exportar cereales ucranios. Las autoridades ucranias han denunciado este miércoles nuevos ataques rusos con drones en las regiones de Kiev y Odesa que no han causado víctimas. En la capital, la defensa aérea ha afirmado que ha repelido durante la madrugada un “ataque masivo” con más de una decena de aeronaves no tripuladas del ejército ruso. “Varios grupos de drones atacaron Kiev de forma simultánea y desde varias direcciones. Sin embargo, todos los objetos aéreos, más de 10, fueron detectados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea”, ha informado la Administración Militar de la capital en su canal de Telegram. En Odesa, en el sur del país, el ejército ha informado de daños materiales, pero no de víctimas. Los vehículos no tripulados, lanzados desde el mar Negro, tuvieron como objetivo el sur de la región, indican las autoridades militares en un mensaje publicado en su canal de Telegram.