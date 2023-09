Guatemala: presidente electo presenta amparo contra fiscal general y miles exigen renuncia de Porras

Personas indígenas queman incienso y encienden velas en una marcha para exigir la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en Ciudad de Guatemala, el lunes 18 de septiembre de 2023. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a los guatemaltecos a protestar en las calles ante los intentos de obstaculizar su presidencia y para pedir la renuncia de la fiscal general. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas líderes se manifiestan y golpean con palos imágenes de quienes señalan de golpistas en una marcha en una marcha para exigir la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a las afueras de la Suprema Corte en Ciudad de Guatemala, el lunes 18 de septiembre de 2023. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a los guatemaltecos a protestar en las calles ante los intentos de obstaculizar su presidencia y para pedir la renuncia de la fiscal general. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante con una pizarra con un mensaje contra la corrupción en una marcha para exigir la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en Ciudad de Guatemala, el lunes 18 de septiembre de 2023. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a los guatemaltecos a protestar en las calles ante los intentos de obstaculizar su presidencia y para pedir la renuncia de la fiscal general. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

