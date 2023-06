Guatemala: políticos apuestan a tácticas de mano dura de Bukele para ganar elecciones

Zury Ríos Sosa, candidata presidencial por la coalición Valor-Unionista, pronuncia su discurso durante la primera reunión de campaña en la Ciudad de Guatemala, el lunes 27 de marzo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, asiste a un mitin de campaña en Amatitlán, Guatemala, el domingo 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

ARCHIVO - El excandidato presidencial Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, habla por un megáfono después de llegar a la Corte Constitucional en la Ciudad de Guatemala el sábado 20 de mayo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Una anciana espera para cruzar una calle en la colonia Mario Alioto en Villanueva, Guatemala, el martes 16 de mayo de 2023. Con aproximadamente 70.000 vecinos, la colonia Mario Alioto es disputada entre bandas criminales rivales. (AP Foto/Moisés Castillo)

ARCHIVO - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla con la prensa en el Palacio Nacional de México después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, el 12 de marzo de 2019. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)