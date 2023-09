Guatemala: finalizan allanamiento de fiscalía a sede electoral

Al frente de una barricada de policías, manifestantes piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el jueves 14 de septiembre de 2023. Tras allanamientos a entes electorales, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que suspendía temporalmente el proceso de transición y reclamó la renuncia de Porras. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved