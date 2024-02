Guatemala: el gobierno pide retirar la inmunidad a la cuestionada fiscal general

ARCHIVO - La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, habla a la prensa tras una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2023. El gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, pidió el jueves 29 de febrero de 2024 al sistema de justicia que le retire la inmunidad por no haber respondido al pedido del ejecutivo para que explique la política del Ministerio Público sobre derechos humanos. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.