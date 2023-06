Guatemala desobedece fallo de Corte Interamericana para beneficiar a 3 militares condenados

ARCHIVO - Los exmilitares Benedicto Lucas García, izquierda, y Edilberto Letona Linares, sentados en una celda en una sala de audiencias en Ciudad de Guatemala, el 2 de marzo de 2017. Una sala de apelaciones de Guatemala desobedeció un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el viernes 9 de junio de 2023, al ordenar la liberación de tres militares de alto rango condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Lucas García. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.