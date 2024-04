Guatemala: Congreso rechaza el estado de calamidad decretado por presidente para combatir incendios

Un militar dirige una excavadora durante los trabajos para extinguir un incendio en un vertedero en Villa Nueva, Guatemala, el martes 9 de abril de 2024. Según la agencia estatal guatemalteca que atiende las emergencias, CONRED, el 50% del fuego está controlado, mientras que la mala calidad del aire llevó a las autoridades a suspender las clases. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved