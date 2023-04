Guatemala: buscan exhumar a familiares asesinados en México

ARCHIVO - Migrantes se reúnen en el monumento en honor a los 72 migrantes que fueron asesinados en 2010,en San Fernando, estado de Tamaulipas, con motivo del Día Internacional del Migrante en la Ciudad de México, el 18 de diciembre de 2021. Trece años después, una mujer guatemalteca busca justicia para ayudar a determinar si los cinco familiares que enterró son realmente sus seres queridos, ya que el ataúd enviado desde México estaba sellado y fueron enterrados sin abrirlos. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved