Grupo de la ONU reclama la liberación de exfiscal guatemalteca Virginia Laparra

ARCHIVA - Una mujer coloca panfletos de apoyo a la fiscal guatemalteca Virginia Laparra, en Ciudad de Guatemala el 7 de junio de 2022. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que el encarcelamiento de Laparra es contrario al derecho internacional y pide su liberación, informaron sus abogados defensores el martes 13 de junio de 2023. Laparra fue sentenciada a cuatro años de cárcel por denunciar a un juez por haber filtrado información confidencial de un caso. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved