Gobierno argentino anuncia recorte en coches oficiales y se enroca en polémica por seguro de cuadros

Un vendedor callejero ofrece periódicos con noticias sobre el inicio del gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 11 de diciembre de 2023. El gobierno argentino anunció el viernes 15 de diciembre que disminuirá la cantidad de choferes y la flota de automóviles oficiales en la administración pública como parte de su plan de ajustes económicos. (AP Foto/Rodrigo Abd)