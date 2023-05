General sudanés congela las cuentas de fuerza rival entre esfuerzos de buscar una tregua

Ciudadanos sudaneses que habían quedado varados en Yeda, Arabia Saudí, llegan al aeropuerto de Port Sudan el jueves 11 de mayo de 2023. El conflicto entre el ejército del país y una poderosa fuerza paramilitar ha dejado cientos de muertos y desplazado a cientos de miles de personas desde que comenzó a mediados de abril. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved