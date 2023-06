GBretaña: Investigan si preparativos para COVID fueron adecuados

Flores colocadas en el Muro Conmemorativo Nacional del COVID dedicado a los muertos en la pandemia, Londres, martes 13 de junio de 2023. Una vasta investigación pública sobre la respuesta británica a la pandemia, presentada el martes, comienza con un capítulo que indaga en si se podría haber evitado tanto sufrimiento y muertes con una mejor planificación. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved