Futura presidenta de México nombra a una mujer como la número dos de su próximo gabinete

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sonríe durante una rueda de prensa en la que presentó a miembros de su próximo gabinete en Ciudad de México el jueves 27 de junio de 2024. El jueves 4 de julio de 2024, Sheinbaum nombró a otros cuatro integrantes del que será su gabinete, entre ellos a la secretaria de Gobernación y quien será Rosa Icela Rodríguez, la actual titular de la cartera de Seguridad. (AP Foto/Fernando Llano)