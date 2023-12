Funcionario ruso dice que EEUU demora canjes de presos con reclamos desiguales

El periodista del diario Wall Street Journal, Evan Gershkovich, está en una jaula de vidrio en el Tribunal Municipal de Moscú, Rusia, 14 de diciembre de 2023. Un vicecanciller ruso dice que las negociaciones con Estados Unidos para un posible canje de prisioneros que liberaría a estadounidenses presos en Rusia se ven perjudicadas por la publicidad y la presunta disparidad en los reclamos de Washington. (AP Foto/Dmitry Serebryakov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved