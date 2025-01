Fuerzas rusas rodean un bastión clave para cortar sus suministros, afirma un oficial ucraniano

Militares ucranianos recogen munición dañada en la carretera en el frente cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el viernes 10 de enero de 2025. (Oleg Petrasiuk/24ta brigada mecanizada de Ucrania via AP) Ukrainian 24th Mechanised brigade

Las tropas rusas están rodeando el vital centro logístico de Pokrovsk, donde una firme defensa ucraniana los ha mantenido a raya, y han puesto la mira en una carretera que conecta la localidad con la ciudad central ucraniana de Dnipró, dijo a The Associated Press el mayor Viktor Trehubov, un portavoz de las tropas ucranianas en la zona.

“Hasta ahora, no han logrado su objetivo y (las fuerzas ucranianas) están trabajando para asegurar que no lo logren en el futuro, al igual que no han tenido éxito en otros intentos de rodear la ciudad”, dijo Trehubov en un mensaje de WhatsApp.