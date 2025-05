Fuerzas de EEUU y Filipinas cancelan maniobras tras hundimiento de objetivo de la II Guerra Mundial

En esta imagen proporcionada por la Oficina de Asuntos Públicos de las Fuerzas Armadas de Filipinas (PAO), el barco retirado de servicio de la Armada filipina BRP Miguel Malvar (PS-19) hace aguas antes de hundirse cuando se estaba colocando como blanco para unas maniobras, lo que obligó a cancelar unos ejercicios conjuntos de las fuerzas estadounidenses y filipinas, aproximadamente 30 millas náuticas al oeste de San Antonio, Zambales, Filipinas, el lunes 5 de mayo de 2025. (Fuerzas Armadas de Filipinas PAO via AP)

El BRP Miguel Malvar, que fue retirado del servicio por la armada filipina en 2021, hizo aguas mientras era remolcado en aguas agitadas frente al disputado mar de China Meridional y se hundió a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) de la provincia filipina occidental de Zambales. No había nadie a bordo cuando el barco se inclinó y luego se hundió, informó el ejército filipino.

"Es un barco deteriorado de 80 años y no pudo soportar los mares agitados", dijo el teniente coronel filipino John Paul Salgado a The Associated Press.