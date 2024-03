Fuertes críticas académicas al "juicio del siglo" en el Vaticano

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 16 de diciembre de 2023, periodistas miran una pantalla en la sala de prensa del Vaticano en la que el presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, lee el veredicto del juicio al cardenal Angelo Becciu y otros ocho acusados. Varios abogados prominentes han publicado críticas académicas y opiniones legales lapidarias sobre el reciente “juicio del siglo” en el Vaticano en las que destacan violaciones de derechos básicos de la defensa y de normas del estado de derecho que, advierten, podrían tener consecuencias para la Santa Sede en lo sucesivo. (AP Foto/Andrew Medichini, file) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved