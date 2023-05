Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escucha al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, el jueves 4 de mayo de 2023. Petro está de visita en España. El mandatario colombiano protagonizó el viernes 5 de mayo de 2023 un nuevo enfrentamiento con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. (AP Foto/Paul White) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved