Frío y hambre entre carpas: una radiografía de la vida en las calles de Chile

Un hombre chile en condición de calle que se identificó como José recoge objetos, como metal, del canal El Zanjón de la Aguada, con la idea de luego revenderlos en Santiago, Chile, el miércoles 15 de mayo de 2024. En los últimos cuatro años, la tasa de indigencia en uno de las economías más ricas de Sudamérica creció más de un 30%. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona sin hogar, Paris López, a la derecha, conversa con personal de la ONG Acción Diversa antes de un encuentro con personal municipal en Santiago, Chile, el lunes 29 de abril de 2024. López, mujer transgénero chilena, tiene previsto denunciar ante el funcionario municipal que la policía le ha confiscado su tienda de campaña, mantas y su medicación para el VIH, por dormir en espacios públicos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Voluntarios del albergue de Nuestra Casa reparten sandwiches y té a personas sin hogar en el barrio de Yungay en Santiago, Chile, el 6 de junio de 2024. En los últimos cuatro años, la tasa de indigencia en una de las economías más ricas de Sudamérica saltó más de un 30%. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Karen Salazar, segundo por la derecha, y Luis Henrique, en el centro, una pareja de migrantes venezolanos, juegan con sus hijos Malin y Sebastián en el albergue "Nuestra Casa" en el barrio de Yungay de Santiago, Chile, el jueves 30 de mayo de 2024. Tras salir de Venezuela y encontrarse con una vida como migrantes insoportable en Colombia y luego en Ecuador, la familia se mudó a Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sin hogar descansa en la entrada del albergue Hogar de Cristo en Santiago, Chile, el miércoles 15 de mayo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Barberos de la Peluquería Francesa, sentados fuera de su trabajo en el barrio de Yungay en Santiago, Chile, el 6 de junio de 2024. Yungay es un barrio donde se combinan edificios históricos, fachadas barrocas y modernos restaurantes. Se ha convertido también en una zona donde es frecuente ver a personas sin hogar. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer transgénero en condición de calle, Moka Valdés, a la izquierda, y Paris López, de pie en el centro, en un encuentro con un funcionario municipal, segundo por la izquierda, y con el activista transgénero Víctor Hugo Robles abordan el tema del trato que reciben de la policía cuando ocupan espacios públicos en Santiago, Chile, el lunes 29 de abril de 2024. López contó que la policía les ha confiscado sus tiendas de campaña y mantas, así como su medicación para el VIH, cuando pernoctan en espacios públicos. Valdés dijo que se quedó sin techo el año pasado tras perder su trabajo. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores de una tienda conversa en un local de vinilos en el barrio de Yungay en Santiago, Chile, el 6 de junio de 2024. Un albergue para personas sin hogar está ubicado en el mismo bloque, y el domicilio del presidente chileno, Gabriel Boric, está cruzando la calle, rodeado de vallas metálicas que bloquean el paso de vehículos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved