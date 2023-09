Francisco insiste en que Europa no vive una "emergencia" migratoria y pide abrir los puertos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco, recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su llegada a una sesión de la cumbre "Rencontres Mediterraneennes" ("Reencuentros mediterráneos"), en el Palais du Pharo, en Marsella, Francia, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

“Permitámonos conmovernos con las historias de tantos de nuestros hermanos y hermanas menos afortunados que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar, y no nos cerremos en la indiferencia", dijo el papa a Macron y a otros en el centro de convenciones de Marsella donde se celebra una reunión de obispos católicos de la región mediterránea.

Macron y Francisco mantuvieron después una reunión privada en un aparte de la cumbre de obispos mediterráneos. El Vaticano ha subrayado que esta no es un viaje oficial al país, sino una visita a Marsella, en línea con su negativa a acudir a los centros europeos del catolicismo antes de ir a comunidades más pequeñas donde la Iglesia es minoritaria o enfrenta complicadas situaciones sociales.

El papa indicó que hablar de “emergencia” migratoria solo alimenta la “propaganda alarmista” y los temores de la gente.

“Quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida”, afirmó Francisco. "En cuanto a la ‘emergencia’, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino una realidad de nuestro tiempo, un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia: con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas”.

