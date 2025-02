Francisco critica a gobierno de Trump por deportación de migrantes y advierte que "terminará mal"

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco se frota los ojos mientras preside una misa por el jubileo de las fuerzas armadas, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una cosa es desarrollar una política para regular la migración legalmente, pero expulsar a las personas únicamente por su estatus es otra, escribió.

“Lo que se construye sobre la base de la fuerza, y no sobre la verdad de que la dignidad es igual para todos los seres humanos, comienza mal y terminará mal”, apuntó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada que más de 8.000 personas habían sido arrestadas en acciones de control migratorio desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero. Algunos han sido deportados, otros están detenidos en prisiones federales y otros están retenidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

