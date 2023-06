Francia: Macron dice que es “inexcusable” muerte de joven a manos de la policía

En esta imagen captada de video provista por @Ohana_FNG, dos policías interrogan a un conductor en Nanterre, Francia, el 27 de junio de 2023. Un policía fue detenido por la muerte a tiros del conductor del vehículo, quien tenía 17 años. (@Ohana_FNG via AP)

Policías se enfrentan con manifestantes en Nanterre, en las afueras de París, el jueves 29 de junio de 2023.