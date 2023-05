Fiscalía de Perú pide 35 años de cárcel para expresidente Pedro Pablo Kuczynski por caso Odebrecht

ARCHIVO - El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski llega a una audiencia judicial para determinar su liberación en Lima, Perú, el 15 de abril de 2019. El 12 de mayo de 2023, los fiscales peruanos informaron que buscan prisión para Kuczynski por ser parte de una supuesta organización criminal que han lavado más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a través de asesoría financiera. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.