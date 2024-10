Fiscalía boliviana anuncia orden de aprehensión contra Evo Morales para que declare en caso de trata

El expresidente Evo Morales se dirige a sus simpatizantes tras marchar hacia La Paz, Bolivia, para protestar contra el mandatario actual Luis Arce, el lunes 23 de septiembre de 2024. Morales estaba convocado a la fiscalía el jueves 10 de octubre de 2024, dentro de una investigación por estupro, trata y tráfico de personas pero no se presentó. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved