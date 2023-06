Fiscalía acusa al presidente del equipo salvadoreño Alianza por estampida con muertos

En la foto del lunes 22 de mayo de 2023 se aprecia un altar erigido por los aficionados al fútbol que perecieron en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. La Fiscalía presentó acusación formal el miércoles 5 de mayo de 2023 contra el presidente del club Alianza y otros directivos del equipo de fútbol por la estampida que dejó nueve muertos. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved