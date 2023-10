Fiscal argentino impulsa acción penal contra Milei por sus dichos en contra del peso

El aspirante presidencial Javier Milei da una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 11 de octubre de 2023. Milei se pronuncia por la denuncia del presidente argentino, Alberto Fernández, contra él por haber alimentado la acentuada devaluación del peso argentino con sus recomendaciones para evitar el ahorro y las inversiones en la moneda nacional. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved