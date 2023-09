Finlandia se suma a países bálticos al prohibir ingreso de autos con patente rusa

ARCHIVO - Vista del cruce fronterizo ruso Svetogorsk desde el cruce fronterizo Pelkola en el sureste de Finlandia, 14 de abril de 2023. Finlandia se sumó a los tres países del Báltico para prohibir el ingreso a su territorio de autos con placas rusas, una medida congruente con las sanciones de la Unión Europea a Rusia por su guerra en Ucrania. (AP Foto/Sergei Grits, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved