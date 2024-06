Fanáticos de Star Wars perfeccionan técnicas de duelo con sable láser en academia Jedi de México

Maroli Martínez, de 19 años, aprende a cómo utilizar un sable láser en un parque de la Ciudad de México, el jueves 20 de junio de 2024. Martínez es estudiante de la Jedi Knight Academy de México que es una escuela de combate y coreografía con sable láser fundada en 2019 y que ha sido un sueño para los fanáticos de la saga de Star Wars. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved